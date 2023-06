Vorbereitung auf Wahl der Jugendschöffen im Eichsfeld

Eichsfeld. Die Vorschlagsliste zur Jugendschöffenwahl wird jetzt in Heiligenstadt öffentlich ausgelegt. Das Landratsamt nennt die Zeiten, wann die Liste eingesehen werden kann.

Der Jugendhilfeausschuss des Kreistages des Landkreises Eichsfeld hat in seiner Sitzung Ende Mai über die Vorschlagsliste für die Jugendschöffen des Amtsgerichtsbezirkes Heiligenstadt abgestimmt. Diese Vorschlagsliste liegt im Jugendamt in Heiligenstadt, Aegidienstraße 24, Zimmer 312, eine Woche lang zu jedermanns Einsicht aus. Darüber informierte die Kreisverwaltung am Dienstag.

Ausgelegt sei die Liste von Mittwoch, 28. Juni, bis Dienstag, 4. Juli, zu folgenden Sprechzeiten: Mittwoch, 28. Juni, in der Zeit von 8.30 bis 15.30 Uhr; Donnerstag, 29. Juni, von 8.30 bis 17 Uhr; Freitag, 30. Juni, von 8.30 bis 12 Uhr. Eingesehen werden kann die Vorschlagsliste außerdem am kommenden Montag, 3. Juli, in der Zeit von 8.30 bis 15.30 Uhr sowie am Dienstag, 4. Juli, von 8.30 bis 15.30 Uhr.

Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche, gerechnet vom Ende der Auslegungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll mit der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nicht aufgenommen werden durften oder nicht aufgenommen werden sollten, teilt der Landkreis mit.