Vorbereitungen für Brückenabriss bei Hohengandern und Neu-Eichenberg

Die Vorbereitungen für die Abrissarbeiten an der B-80-Brücke über den Bahngleisen bei Neu-Eichenberg haben in der vergangenen Nacht begonnen. In den kommenden Nächten kann ausschließlich in der Zeit von 22.40 bis 4.40 Uhr gearbeitet werden. Dies teilt Joachim Schmidt vom Straßen- und Verkehrsmanagement Hessen Mobil in Fulda mit. Das sei die von der Bahn vorgegebene Sperrpause, in der der Strom der Oberleitung abgeschaltet ist und keine Züge fahren. Zunächst erfolgte der Rückbau der Brückenkappen.

Rückbauarbeiten am Überbau des Widerlagers an der Ostseite und dann an der Westseite der Brücke erfolgen in der heutigen Nacht. Parallel werde eine Standfläche für den Autokran, der für die weiteren Arbeiten, benötigt wird, hergestellt. In den Nächten vom 12. bis 14. Februar erfolgt das Zerschneiden des Brückenüberbaus in sechs Teile. In den folgenden Nächten werden diese Teile per Kran gehoben. Jedes Segment hat ein Einzelgewicht von bis zu 37 Tonnen.