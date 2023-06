Vorfahrt in Heiligenstadt nicht beachtet

Heiligenstadt. In der Heiligenstädter Brüder-Grimm-Straße missachtete eine Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt. Einer der Beteiligten musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Vorfahrtsfehler führte am Montagnachmittag in Heiligenstadt in der Brüder-Grimm-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer übersah laut Polizeibericht ein vorfahrtsberechtigtes Auto, wodurch es in der weiteren Folge zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge gekommen sei. Einer der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden.