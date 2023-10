Vorfreude auf den Deutschen Wandertag im Eichsfeld

Heiligenstadt. Der Deutsche Wandertag im Eichsfeld rückt näher. Beim Thüringer Wandertag in Ilfeld nutzen Mitglieder des ausrichtenden SC 1911 Heiligenstadt die Gelegenheit zum Austausch.

Der 31. Thüringer Wandertag in Ilfeld war nicht nur ein besonderes Erlebnis für die Teilnehmer des Organisationsteams des Deutschen Wandertages 2024, sondern auch für die Mitglieder der Abteilung Wandern des SC 1911 Heiligenstadt um Manfred Weinrich und Vereinspräsident Thadäus König als offizieller Ausrichter.

In der idyllischen Umgebung des Südharzes konnten die Teilnehmer die Schönheit der Natur genießen und ihre Leidenschaft für das Wandern teilen. So fand bei der Wanderung „Dampfloktour“ ein reger Austausch zwischen Wanderern des SC Heiligenstadt und des Thüringer Wanderverbandes statt.

„Der Austausch war geprägt von Offenheit und Begeisterung für das Wandern, und es wurden viele wertvolle Erfahrungen geteilt. Dabei wurde besonders deutlich, wie sehr die Wanderleidenschaft Menschen unterschiedlicher Hintergründe und Vereine verbinden kann. Eine besondere Teilnehmerin des Thüringer Wandertages war die Vorsitzende des Thüringer Wanderverbandes Christine Lieberknecht, die sich sehr zuversichtlich über den bevorstehenden 122. Deutschen Wandertag im Eichsfeld äußerte. Sie betonte die Bedeutung einer starken Gemeinschaft und einer engen Zusammenarbeit zwischen den Wandervereinen des Eichsfeldes“, so Michael Apel, Pressesprecher des SC 1911 Heiligenstadt.

Heiligenstädter nennen Wandertag ein inspirierendes Treffen

Lieberknecht erklärte, dass der Erfolg des Deutschen Wandertages maßgeblich von der Integration und Beteiligung der Wandervereine und -gruppen aus der Region abhänge. Diese Einschätzung teilen die SCH-Wanderabteilung und das Organisationsteam des Deutschen Wandertages, weshalb es bereits mehrere Vernetzungstreffen gab.

Mit Vorfreude blicken alle auf den 122. Deutschen Wandertag in Heiligenstadt und der Region Eichsfeld im nächsten Jahr. Dieses bedeutende Wanderevent bietet die Gelegenheit, die Schönheit des Eichsfelds deutschlandweit zu präsentieren, neue Freundschaften zu schließen und die Wanderleidenschaft in vollen Zügen zu genießen.

„Insgesamt war der Thüringer Wandertag in Ilfeld nicht nur eine gelungene Veranstaltung, sondern auch ein inspirierendes Treffen von Gleichgesinnten, die gemeinsam die Vorfreude auf den Deutschen Wandertag im Eichsfeld teilen. Wanderfreunde aus dem gesamten Land können sich bereits jetzt auf ein unvergessliches Erlebnis freuen, bei dem die Freude am Wandern und die Verbundenheit mit der Natur im Mittelpunkt stehen werden“, so Apel.