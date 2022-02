Vorfreude auf viele Experimente in Teistungen

Teistungen. Grundschule Teistungen erstmals bei Wettbewerb dabei. Gemeinde spendiert 500 Euro für Projektwoche

Kurz vor den Winterferien wurde der Grundschule Teistungen nun noch ein ganz besonderer Moment zuteil: die Auszeichnung zum Leuchtturm im thüringenweiten Wettbewerb „Ideen Machen Schule“ der Thüringer Energie AG (TEAG). Unter dem Motto „Experimente – Komm, mach mit!“ plant die Schule vom 27. Juni bis 1. Juli eine Projektwoche, in der sich alles rund ums eigenständige Entdecken und Erforschen, Staunen und Gestalten drehen soll. Hierbei wird jede Lehrerin und jeder Lehrer einen Versuch vorbereiten, aus denen die Kinder frei wählen können. Den Höhepunkt dieser Woche bildet ein Ausflug zur Phaeno in Wolfsburg.

„Was mich bei Kindern am meisten beeindruckt, ist ihre Neugier. Kinder möchten alles wissen. Mit der Projektwoche möchten wir unsere Schülerinnen und Schüler in ihrer Entdeckerfreude bestärken und die Lust am Experimentieren wecken. Denn was man selbst entdeckt, versteht man auch besser“, so Steffi Schmidt, Schulleiterin der Grundschule Teistungen.

Mit dem Projekt, das auf maßgebliche Initiative der Pädagogin Pauline Zappe ins Leben gerufen wurde, hat es die Schule bei erstmaliger Teilnahme prompt unter die Besten geschafft. Mit der Prämierung zum Leuchtturm verbunden ist ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro sowie eine persönliche Auszeichnung durch TEAG. So überbrachte Roy Hildebrandt, Projektleiter „Ideen Machen Schule“, der Schule einen Pokal, eine Urkunde, Gewinner-T-Shirts und herzlichste Glückwünsche. „Mich begeistert immer wieder, welche Erfahrungs- und Erlebnisräume Schule für junge Menschen über den regulären Unterricht hinaus schafft und wie engagiert sich Lehrerinnen und Lehrer einbringen. Ich wünsche schon jetzt viel Spaß beim experimentieren“, so Roy Hildebrandt. Worte der Anerkennung richtete auch Christoph Krukenberg (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Teistungen, an die Schule. Die Gemeinde unterstützt mit zusätzlichen 500 Euro.