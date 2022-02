Vortrag im Eichsfeld wird verschoben

Eichsfeld. Vortrag wird aufgrund der Coronalage verschoben.

Da die Coronalage derzeit Veranstaltungen in einem größeren Umfang nicht zulässt, muss nach Abstimmung mit dem Flecken Gieboldehausen und dem Heimat- und Verkehrsverband der Vortrag von Gerold Wucherpfennig am 17. Februar zum Thema „Das Eichsfeld - Ein landeskundlicher Überblick“ ausfallen. Die Veranstaltung soll aber möglichst im zweiten Quartal nachgeholt werden, so Peter Anhalt, Vorsitzender des Vereins für Eichsfeldische Heimatkunde.