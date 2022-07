Urania Geschäftsführerin Alwine Klose (links) und Vorstandsvorsitzender Dr. Franz-Josef Löffelholz im Domizil der Urania in der Kunertstraße in Leinefelde.

Vortrag in Leinefelde: Eine Reise auf der Balkanhalbinsel

Leinefelde. Urania Eichsfeld lädt zum Vortrag nach Leinefelde ein.

Wolfgang Meysing zeigt am Dienstag, 12. Juli, um 19 Uhr bei der Bildungsgesellschaft Urania Eichsfeld in Leinefelde, Kunertstraße 7 bis 11, Eingang 1 in seinem Vortrag die vielfältigen Eindrücke einer Reise entlang der kroatischen Adriaküste von Dubrovnik bis Split. Kroatien liegt auf der Balkanhalbinsel und ist ein beliebtes Ziel für Touristen aus aller Welt. Auch ein Abstecher nach Bosnien-Herzegowina und Montenegro ist enthalten. Gezeigt werden Fotos von seiner Reise, auch von berühmten Unesco-Welterbe-Stätten.

Anmeldung unter Telefon: 03605/546151 oder per E-Mail:urania@urania-eichsfeld.de