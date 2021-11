Vortrag in Leinefelde über das Berner Oberland

Leinefelde. Urania Eichsfeld lädt für Donnerstag ein.

Das Berner Oberland ist der im Bereich der Alpen liegende Teil des Kantons Bern in der Schweiz. Wolfgang Meysing berichtet am Donnerstag, 18. November, ab 19 Uhr in seinem Vortrag über die Schönheiten dieses beliebten Reisegebietes. Eingeladen wird zu dem Vortrag in die Räume der Urania-Bildungsgesellschaft Eichsfeld in der Leinefelder Kunertstraße 7 bis 11. Für die Veranstaltung gilt aufgrund der Coronalage die 2G-Regel, das heißt es können nur Personen teilnehmen, die geimpft oder genesen sind.

Anmeldung unter Telefon: 03605/546151 oder per E-Mail: urania@urania-eichsfeld.de