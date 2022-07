Vortrag über Briefe aus Mittelbau-Dora

Nordhausen. Historikerin erinnert an das Schicksal der Brüder Hans und Ernst Siegel.

Einen öffentlichen Vortrag mit dem Titel „Gott sei dank haben wir in Auschwitz gut gelebt: Briefe aus Auschwitz und Mittelbau-Dora“ hält Ulrike Schrader, Leiterin der Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal, am Montag, 11. Juli, um 19 Uhr im Ratssaal der Nordhäuser Stadtbibliothek.

Die Briefe, um die es sich handelt, stammen von den Wuppertaler Brüdern Hans und Ernst Siegel. Ihr Vater war Jude, die Mutter evangelisch. Der Vater war bereits im Frühjahr 1942 ins KZ Sachsenhausen verschleppt worden, wo er starb. Anfang 1943 gerieten auch die Brüder ins Visier des NS-Verfolgungsapparats, weil sie einer unangepassten Jugendgruppe angehörten.

Sie wurden verhaftet. Im KZ Auschwitz begannen sie, ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester Briefe zu schreiben. Anfang 1945 kamen sie in das Konzentrationslager Mittelbau-Dora. In ihren von dort versendeten Briefen sprachen sie unumwunden von den Entbehrungen, die sie erfuhren und die das in Auschwitz bereits Erlittene noch übertrafen. Ihre Briefe gewähren einen Einblick in die chaotischen und mörderischen Zustände im aufgrund von Räumungstransporten hoffnungslos überfüllten Lagerkomplex Mittelbau-Dora.