Vortrag über Pechvögel der Wissenschaft in Leinefelde

Leinefelde. Urania lädt am 28. April zu Veranstaltung mit Prof. Eberhard Ehlers nach Leinefelde ein.

Viele Forscher, Entdecker, Erfinder und Unternehmer hatten geniale und kreative Ideen. Leider wurden einige aber übersehen, übergangen, bestohlen, sind gescheitert und vergessen. Die Urania-Bildungsgesellschaft Eichsfeld organisiert am Donnerstag, 28. April, einen Vortrag zum Thema „Pechvögel in Wissenschaft und Wirtschaft“. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in Leinefelde, Kunertstraße 7-11, Eingang 1. Als Referent konnte Professor Eberhard Ehlers gewonnen werden. Er war zuletzt an der Goethe-Universität in Frankfurt/Main tätig. Laut Urania wird Ehlers anlässlich seines Aufenthaltes im Eichsfeld auch im Leibniz-Gymnasium sprechen.

Interessenten, die den Vortrag am Donnerstag hören möchten, werden gebeten, sich bei der Urania unter Tel.: 03605/546151 oder E-Mail an urania@urania-eichsfeld.de anzumelden.