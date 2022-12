Vortrag zur Sowjetunion in Heiligenstadt

Die Jugend- und Erwachsenenbildungsstätte „Marcel Callo“ in Heiligenstadt lädt zu einem Vortrag ein zur Erinnerung an die Sowjetunion.

Vor 100 Jahren, am 30. Dezember 1922, entstand aus dem Zusammenschluss der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik, der Ukraine, Weißrusslands und der Transkaukasischen Republik die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, kurz UdSSR. Die heutigen Sichtweisen auf die ehemalige Sowjetunion können sehr unterschiedlich sein: Entweder wird an die einstige Sowjetunion als gefürchtete Supermacht erinnert, die bei einigen nostalgische Gefühle hervorruft. Bei vielen anderen Menschen galt die UdSSR jedoch als Zwangsregime, in dem der Alltag von unterdrückten Menschenrechten, Terror und Mangelwirtschaft geprägt war.

Was ist an diesen beiden Extremen dran? Darum geht es in einem Vortrag mit anschließender Gesprächsrunde am Donnerstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr im Marcel-Callo-Haus in der Heiligenstädter Lindenallee. Die Veranstaltung mit dem Titel „Phänomen Sowjetunion: Zwischen Utopie und Massenterror“ findet in Kooperation mit dem Eichsfeldforum statt. Referentin ist Susanne Schattenberg, Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa und Professorin für Zeitgeschichte und Kultur Osteuropas an der Universität Bremen.