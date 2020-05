Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VW rollt in Heiligenstadt gegen Baum

Gegen 20 Uhr am Freitag war der Fahrer eines VW Polo auf dem Heiligenstädter Richteberg stadtauswärts unterwegs. In einer Linkskurve kam das Auto ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum. Zwei Personen wurden leicht verletzt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Durch die Feuerwehr Heiligenstadt mussten auslaufende Betriebsstoffe gebunden werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 4000 Euro. red