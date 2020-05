Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wallfahrt nach Walldürn abgesagt

Wie die Wallfahrten im Eichsfeld, so fällt auch die nach Walldürn in diesem Jahr aus. Die Nachricht bekam der Küllstedter Wallfahrtsleiter Hermann-Josef Montag aktuell von der Leitung aus Walldürn. „In Verantwortung für unsere Mitwallfahrer und Gastgeber müssen wir die diesjährige Wallfahrt leider absagen“, heißt es in dem Schreiben. Es wäre die 315. Wallfahrt zum Heiligen Blut gewesen. Zudem haben das Erzbistum Freiburg und die Wallfahrtsleitung von Walldürn entschieden, die traditionelle Wallfahrtszeit vom 7. Juni bis 5. Juli ebenfalls abzusagen. Die Durchführung der Hauptwallfahrtszeit sei aufgrund der Hygienemaßnahmen in Zeiten der Corona-Pandemie nicht möglich. Im kommenden Jahr, so die Hoffnung, soll die Wallfahrt zum Heiligen Blut nach Walldürn vom 29. Mai bis 2. Juni 2021 stattfinden.