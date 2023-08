Wallfahrt zu „Maria Schnee“ in Etzelsbach

In der Wallfahrtskapelle in Etzelsbach werden viele Kerzen entzündet.

Steinbach. Gedacht wird in Etzelsbach diesmal auch eines Pfarrers, der dem Ort sehr verbunden war. Nach der Messe kann gepicknickt werden.

Zum Gedenktag „Maria Schnee“ wird am kommenden Samstag, dem 5. August , nach Etzelsbach zum Wallfahrtshochamt vor der Wallfahrtskapelle eingeladen. Die Messe beginnt um 10 Uhr. Als Festprediger kann in diesem Jahr Diakon Johann Freitag aus Heiligenstadt begrüßt werden, teilt das katholische Pfarramt in Siemerode mit.

„Maria Schnee“ sei die volkstümliche Bezeichnung des Festes des Weihetages der römischen Basilika Santa Maria Maggiore, die als eine der bedeutendsten Marienkirche des christlichen Abendlandes gilt. Die Legende berichte von einem wunderbaren Schneefall im Monat August, durch den die Gottesmutter angezeigt habe, wo man die Kirche bauen soll.

Die heilige Messe am Samstag in Etzelsbach wird auch in besonderem Gedenken an den langjährigen Pfarrer von Etzelsbach Gerhard Miksch gefeiert, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Geistliche starb im Jahr 2019 an diesem Tag und zur Zeit des Wallfahrtsamtes.

Zu einem schönen Brauch ist es in den Jahren derweil auch geworden, dass die Wallfahrerinnen und Wallfahrer nach der dem Gottesdienst noch zusammenbleiben und auf dem Wallfahrtsgelände picknicken.