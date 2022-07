Am Sonntag ist der Wanderbus zur Burg Scharfenstein unterwegs.

Eichsfeld. Anmeldungen sind noch möglich.

Die fünfte Wanderbus-Tour der Saison führt am Sonntag, 3. Juli, zur Burg Scharfenstein. Naturparkführerin Birgit Tröße erläutert entlang der etwa acht Kilometer langen Strecke Wissenswertes zur heimischen Natur und Geschichte.

Die Erlebniswanderung beginnt um 11 Uhr am Weimarskamp, Waldparkplatz, etwa 1,5 Kilometer in Richtung Geisleden. Entlang des Langen Grundes geht es allmählich aufwärts über die Schöne Aussicht bis zur Kapelle Steinhagen. Diese ist den Vierzehn Nothelfern geweiht. Bis in die 50er-Jahre gehörte sie zum ehemaligen Gut Steinhagen, dessen Mauerreste sich auf dem Feld unter Strauchwerk verbergen. Das Gut war bis zum Jahr 1958 bewohnt. Auf der Burg Scharfenstein besteht dann die Möglichkeit zur Einkehr und der Besichtigung der „Whiskywelt“.

Der Eichsfelder Wanderbus bindet Weimarskamp über Worbis ZOB 9.40 Uhr, Leinefelde ZOB 9.50 Uhr, Dingelstädt ZOB 10.10 Uhr, Heiligenstadt Petristraße 10.30 Uhr und Heiligenstadt ZOB 10.35 Uhr an. Die Rückfahrt ist für 17 Uhr von der Burg Scharfenstein geplant. Die Anmeldung ist – auch noch für größere Gruppen – bei der EW-Bus unter Telefon: 03605/ 51 52 53 möglich.