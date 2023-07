Wanderer sind ins Eichsfeld zur Erkundungstour rund um den Hülfensberg eingeladen

Eichsfeld. Zu einer geführten Wanderung wird am Sonntag im Eichsfeld eingeladen. Interessierte können sich mit dem Wanderbus zum Ausgangspunkt der Tour fahren lassen.

Bei der vierten Tour der diesjährigen Wanderbus-Saison sind Interessierte am Sonntag, 30. Juli, eingeladen, den neuen Kreuzstieg Hülfensberg zu erkunden. Nach dem Start um 11 Uhr wird Stefan Sander, Gebietsbetreuer der Stiftung Naturschutz Thüringen, die Teilnehmer über den Stationsweg zum Franziskanerkloster Hülfensberg führen.

Von dort aus verläuft der Weg vorbei an einer alten Überwachungsstation nahe der ehemaligen innerdeutschen Grenze zur Ortschaft Bebendorf. Über den Kolonnenweg folgt die insgesamt 7,5 Kilometer lange Route entlang des „Grünen Bandes“ ins Friedatal.

Gemeinsamer Ausklang im Gutshof Vogt geplant

Über den Kanonenbahn-Radweg geht es dann zur Radwegekirche „Zum Guten Hirten“ nach Großtöpfer. Ein gemeinsamer Ausklang der Wandertour, bei der rund 200 Höhenmeter zu bewältigen sind, ist im dortigen Gutshof Vogt geplant. Während der Wanderung wird Wissenswertes zur Geschichte des Klosters, zur ehemaligen innerdeutschen Grenze sowie zum „Grünen Band“ vermittelt.

Die Buslinie I startet um 10.15 Uhr am Busbahnhof in Heiligenstadt. Zugestiegen werden kann um 10.20 Uhr in der Heiligenstädter Petristraße. Die Linie II startet am Worbiser Busbahnhof um 9.55 Uhr. Zusteigemöglichkeiten bestehen am Busbahnhof Leinefelde um 10.05 Uhr sowie am Busbahnhof Dingelstädt um 10.25 Uhr. Die Rückfahrt von der Haltestelle Großtöpfer/Kirche erfolgt um 17 Uhr. Der Bus bringt die Wanderer jeden Alters zum Ausgangspunkt der Führung. Die Tickets kosten für Erwachsene zehn und für Kinder fünf Euro. Beim Familienticket fahren zwei Kinder kostenlos mit. Die Führungen sind im Preis enthalten.

Größere Gruppen können nach vorheriger Anmeldung unter Telefon: 03605/515253 an der Wanderung teilnehmen.