Wanderparkplatz Neunbrunnen wird hergerichtet

Riccardo Beck zieht die Oberfläche ab und entfernt so Erde und Schlamm, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben.

Heiligenstadt. Heiligenstädter Bauhof entsorgt sieben Kubikmeter Sperrmüll. Informationstafeln sollen über Arbeiten im Wald informieren

Die Mitarbeiter des Heiligenstädter Bauhofes sind seit Tagen dabei, den Wanderparkplatz beim Neunbrunnen wieder herzurichten. „Es war alles zugewachsen. In der Mitte des Parkplatzes lagen Baumstämme. Es sah nicht mehr schön aus“, sagt Patrick Westphalen, Leiter des Heiligenstädter Bauhofes. Zunächst wurden der Parkplatz beräumt und ringsherum die Bäume und Büsche beschnitten. „Sieben Kubikmeter Sperrmüll haben wir abgefahren“, so Westphalen. Am Montag waren Riccardo Beck mit einem Bagger und Patrick Schenck mit einem Radlader dabei, Erde und Schlamm, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben und Bordsteine verschwinden ließ, von der Fläche des Parkplatzes zu entfernen.