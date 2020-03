Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wanderung zum Faulbornskopf

Die Naturparkführerin Bettina Wettengel lädt am Samstag, 21. März, 13.30 bis 18 Uhr, zu einer Wanderung durch das frühlingshafte Ausbachtal bis zum Holzborn und weiter hinauf zum Faulbornskopf ein. In der unzerschnittenen Landschaft bei Bad Sooden-Allendorf genießen die Teilnehmer weite Ausblicke, heißt es in der Ankündigung. Am Aussichtspunkt auf dem Faulbornskopf werde eine Rast eingelegt, dazu solle jeder Rucksackverpflegung mitbringen.

Durch den Buchenwald gehe es hinab und vorbei an einem Blütenteppich aus Buschwindröschen und anderen Frühblühern. Start ist am Parkplatz des Freibades in Bad-Sooden-Allendorf. Ein Unkostenbeitrag in Höhe von fünf Euro wird vor Ort kassiert. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich.

Anmeldung telefonisch unter 05651/992330 oder per E-Mail an info@naturparkfrauholle.land