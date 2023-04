Warten auf das Erwachen der Eichsfelder Natur

Fürstenhagen. Beim Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal laufen die Vorbereitungen für ganz spezielle Angebote. Die sollen den Blick für eine größere Region schulen.

Auch wenn der Frühling immer noch auf sich warten lässt und die Kälte nicht weichen will – in der Naturparkverwaltung in Fürstenhagen ist man optimistisch und plant fleißig Wanderungen in die erwachende Natur und baldige Blütenpracht. Spätestens in 14 Tagen sollten Naturliebhaber ihre Wanderschuhe schnüren, denn dann steht eine Rangertour auf dem Top-Wanderweg Dieteröder Klippen auf dem Programm im Naturpark.

„Am Sonntag, 30. April“, wird Naturparkchefin Claudia Wilhelm konkret. „Der Rundwanderweg zu den Dieteröder Klippen führt am Naturparkzentrum vorbei durch verschiedene Lebensräume, ob Wald, Feldflur, Heckenlandschaften oder Streuobstwiesen – es gibt viel zu entdecken“, verspricht sie und betont als besonderes Highlight der Tour die einzigartige Aussicht von den Dieteröder Klippen. „Bei klarer Luft reicht die Fernsicht bis zum Thüringer Wald.“ Im Anschluss empfehle sich eine Einkehr in der Gaststätte „Wander-Rast“ in Fürstenhagen und der Besuch der Naturparkausstellung im ehemaligen Wasserturm. Treffpunkt ist am 30. April um 10 Uhr am Wanderparkplatz in Fürstenhagen. Danach geht es über die Tour von acht Kilometern. Eingeplant sind etwa dreieinhalb bis vier Stunden. Aber Claudia Wilhelm bittet um Anmeldung bis zum 27. April wegen der besseren Planung.

Botanische Raritäten, Flora, Fauna und mehr entdecken

In den Süden des Naturparkes geht es eine Woche später, am 7. Mai, mit der Rangertour auf dem Top-Wanderweg Normannstein/Treffurt. „Diese Wanderung macht den Naturparkgedanken ,Mensch und Natur gehören zusammen’ lebendig: Fachwerkschönheiten in Treffurt, botanische Raritäten am Wegesrand, alte Streuobstwiesen als Zeugen vergangener Nutzung und wunderschöne Ausblicke, die zum Verweilen einladen“, schwärmt Claudia Wilhelm. Sie gibt auch hier den Tipp, im Anschluss das Kirschblütenfest auf der Kirschplantage zu besuchen, einen bunten Nachmittag für Familien mit Musik, Versorgung und Programm. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz „Hand“ oberhalb Burg Normannstein in Treffurt. Die Strecke beträgt 12,1 Kilometer, vier bis fünf Stunden sind veranschlagt. Es wird um Anmeldung bis zum 5. Mai gebeten.

Noch einmal in den Süden geht es am 27. Mai mit einer „Botanisch-Ökologischen Exkursion zur Binsenwiese“. Biologe Arne Willenberg nimmt Neugierige mit auf den Weg durch die Kulturlandschaft am Südrand des Nationalparks Hainich bei Reichenbach und erklärt Fauna, Flora, Vegetation und ökologische Zusammenhänge. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der B 84 Behringen – Reichenbach, etwa 1,5 Kilometer vor dem Ortseingang. Geplant sind drei Stunden, Anmeldung bitte bis zum 24. Mai.

Wer sich mit Botanik im Eichsfeld beschäftigen will, sollte sich den 3. Juni vormerken. Dann geht es mit Arne Willenberg durch die Kefferhäuser Struth zwischen Kreuzebra und Kefferhausen. Treffpunkt ist hier um 10 Uhr an der Hauptstraße 21 in Kreuzebra, die Strecke beträgt acht Kilometer. „Anmeldung hier bitte bis zum 1. Juni“, sagt Claudia Wilhelm.

Anmeldungen: Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal, Telefon: 0361 / 57 3915 010 oder E-Mail an poststelle.ehw@nnl.thueringen.de