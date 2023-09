Wartungsarbeiten in Eichsfelder Autobahntunnel

Arenshausen. Verkehrsteilnehmer im Eichsfeld müssen sich auf Umleitungen einstellen. Im Heidkopftunnel sind erneut Wartungsarbeiten fällig.

Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn 38 müssen sich auf Umwege einstellen. Nach Informationen der Autobahn GmbH des Bundes wird der Heidkopftunnel am Dienstag, 12. September, ab 19 Uhr wegen Wartungsarbeiten in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Sperrung wird bis 5 Uhr des Folgetages andauern.

Die Umleitung erfolgt in Fahrtrichtung Göttingen von der Anschlussstelle (AS) Arenshausen über die B80 sowie die L1001/L566 über die Behelfsrampe Niedergandern/Reckershausen. In der Gegenrichtung verläuft sie von der AS Friedland über die B27, die B80 und über die AS Arenshausen zurück auf die A38.

In der Nacht von Mittwoch, 13. September, auf Donnerstag, 14. September, wird dann die Südröhre in Fahrtrichtung Halle im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 5 Uhr nochmals für den Verkehr gesperrt. In diesem Fall wird der Verkehr über die Behelfsrampe Niedergandern/Reckershausen, die L566/L1001, auf die B80 und über die Anschlussstelle Arenshausen zurück auf die Autobahn umgeleitet.

Die Autobahn GmbH des Bundes bittet Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit auf den Umleitungsstrecken und um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen.