Warum im Eichsfeld am Warntag die Sirenen erneut stumm waren

Eichsfeld. Im Eichsfeld kamen laut Umfrage im Netz 43 Prozent der Warnungen über Smartphone. Ein hoher Anteil blieb aber ohne Warnhinweis.

Mitunter war es ein grauenhafter Ton, der am Donnerstag um 11 Uhr über viele Handys lief. Teils unterbrach die Warnung auch gerade geführte Gespräche. Doch eine Einrichtung blieb im Eichsfeld stumm: die Sirenen in den Städten und Dörfern.

Bei dem bundesweiten Warntag, der nach dem ersten misslungenen Versuch vor einigen Monaten am Donnerstag wiederholt wurde, sollte getestet werden, inwieweit die Warnung der Bevölkerung funktioniert. Die Sirenen im Kreis tun es noch nicht.

Bei der Rettungsleitstelle des Landkreises Eichsfeld weiß man auch, warum. Zwar sei durch die Aufrüstung der Leitstelle selbst das Ansteuern der Sirenen möglich, die so genannte Tetra-Sirenensteuerung, sie sei aber noch nicht an den Sirenen der Gemeinden umgesetzt, erklärt Leitstellenchef Thomas Müller. „Darum ist eine Ausgabe der Sirenensignale ,Warnung und Entwarnung’ beziehungsweise ,Sirenenprobe’ noch nicht möglich.“ Bislang funktionieren die Sirenen lediglich mit dem Signal „Feueralarm“.

Die Aufrüstung liegt auch nicht in der Zuständigkeit des Landkreises, sondern ist Sache der Kommunen, die dabei allerdings sehr oft auf Fördermittel angewiesen sind, heißt es aus dem Landratsamt. Im sozialen Netzwerk Facebook gibt es seit sechs Jahren die Gruppe „Verkehrsfunk im Eichsfeld“ mit inzwischen 5917 Mitgliedern. Sie dient dem Austausch zu aktuellen Unfällen, Hinweisen, Staus und weiteren Verkehrsmeldungen im historischen Eichsfeld und der umliegenden Region.

Eine der Administratoren ist Claudia Gunkel aus Gerterode. Sie hatte im Vorfeld des Warntages eine Umfrage in der Gruppe erstellt und gebeten, bis Mitternacht am Donnerstag teilzunehmen. Die Auswertung hat sie unserer Zeitung zur Verfügung gestellt.

Beteiligt haben sich 1700 Gruppenmitglieder. „Wir hatten uns da ein bisschen mehr erhofft, aber der Wert ist nicht schlecht“, sagt Claudia Gunkel. Man habe in der Altersgruppe zwischen 18 und 65+ eine tägliche Reichweite von 2900 Mitgliedern, der Löwenanteil von ihnen liege zwischen 35 und 44 Jahren. Die Damen liegen übrigens mit 52,4 Prozent der Mitglieder leicht vorn.

Acht Prozent der Teilnehmendenerhalten keine Warnung

13 Prozent der Teilnehmenden hätten die Meldung zu Hause erhalten, 17 Prozent am Arbeitsplatz, fünf Prozent unterwegs im Fahrzeug, so die Auswertung. Nur drei Prozent hätten eine Sirene wahrgenommen, möglicherweise am Arbeitsplatz in Niedersachsen, wo die Sirenen bereits flächendeckend umgerüstet sind.

Zwei Prozent erreichte die Warnung über TV und Radio, neun Prozent über Warnapps wie Nina oder Katwarn. Der Löwenanteil von 43 Prozent sei über das Mobiltelefon alarmiert worden, sowohl per SMS als auch Cell Broadcast.

Aber: Acht Prozent der Teilnehmenden erhielten gar keine Warnung. Claudia Gunkel hat ihre Gruppenmitglieder gebeten, ihr Ergebnis auch in die offizielle Umfrage des Bundes einzutragen. Ein Nutzer der Gruppe verwies noch einmal darauf, dass Smartphonebesitzer teils die Warnmeldungen über Cell Broadcast in den Geräteeinstellungen aktivieren müssen.

Claudia Gunkel erhofft sich zwei Dinge: Dass nach Auswertung der Ergebnisse des Warntages nachgebessert wird und ihre Gruppe bis Jahresende die 6000 Mitglieder knackt.