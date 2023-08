Warum zahlreiche Eichsfelder Feuerwehren gemeinsam feiern

Die Feuerwehrkapelle aus Struth übernahm den musikalischen Part beim Sommerfest der Feuerwehren in Dingelstädt.

Dingelstädt. Eine Landgemeinde im Eichsfeld wird mit Leben erfüllt: Großes Treffen der Feuerwehren außerhalb des Einsatzgeschehens mit Familien. Eine Feuerwehr aber will ein Datum nicht abwarten.

Dass die Feuerwehren der Stadt Dingelstädt nicht nur im Ernstfall Hand in Hand arbeiten, sondern auch einmal gemütlich zusammen feiern können, zeigten sie am Samstag. Mit ihren Familien kamen zahlreiche Kameraden zum Dingelstädter Feuerwehrgelände „Auf der Heide“, um einen Nachmittag und Abend einmal an etwas anderes zu denken, als den Alltag und Einsätze.

Stadtbrandmeister Ansgar Nolte ließ es sich nicht nehmen, gegen 16.45 Uhr das Fest persönlich zu eröffnen. Er begrüßte alle Gäste der neuen Landgemeinde, unter anderem auch Struth, die ab dem 1. Januar 2024 ebenfalls der Landgemeinde angehören wollen. „Da konnte man sehen, dass die Feuerwehr schon vor dem Zusammenschluss Landgemeinde leben kann“, sagte Nolte mit einem Schmunzeln.

Alle Wehren bringen sich für das Sommerfest ein

Auch Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU) war vor Ort und nahm sich kurz Zeit für ein paar Dankesworte. „Die ganze Woche wurde vorbereitet, Gerätehaus und Fahrzeuge gesäubert, um ein ordentliches Ambiente zu schaffen“, sagt Frank Hartmann von der Dingelstädter Feuerwehr. Ein großer Dank geht von allen Beteiligten an die Kameradinnen und Kameraden sowie dem Bauhof der Stadt Dingelstädt für die geleistete Arbeit.

Der Feuerwehrverein Kefferhausen konnte seinerseits 2500 Euro Fördermittel akquirieren, von denen Essen und Getränke finanziert werden. „Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle auch an die HM Heizkörper GmbH für ihr Sponsoring“, so Hartmann. Spiel und Spaß für die Kinder sollte natürlich auch nicht zu kurz kommen. Eine Rollenbahn sowie zwei Hüpfburgen waren aufgebaut und ließen die Kinderaugen funkeln. Die Spielgeräte und -angebote hatten die freiwilligen Feuerwehren aus Silberhausen und Helmsdorf für das große Sommerfest bereitgestellt.

Feuerwehrblaskapelle ist für Musik verantwortlich

Aber was wäre ein Fest ohne Musik. Die übernahm die Feuerwehrblaskapelle aus Struth, die das ein oder andere Liedchen aufspielten. Bei herrlichem Wetter konnte der Abend bei netten Gesprächen und musikalischer Umrahmung ausklingen.

Es sei eine tolle Gelegenheit gewesen, mit den „neuen“ Kameraden Freundschaften zu knüpfen, sich besser kennenzulernen, einfach die neue Gemeinschaft zu leben. Und dass sie Struther schon vorsichtshalber mit dazukamen, freue umso mehr, so Ansgar Nolte. Das Fest soll natürlich nächstes Jahr wiederholt werden.