Sebastian Grimm über den Einzelhandel im Landkreis

Vorsichtig optimistisch sind die Signale aus dem Einzelhandel des Landkreises. Gebeutelt von den Schließungen im Lockdown wegen der Coronapandemie spüren die Händler jetzt noch die Energiekrise. Jedoch zeigen die Zahlen, dass die Menschen wieder mehr konsumieren. Aber das kann nicht von anderen Problemen ablenken.

Warum? Viele Faktoren spielen eine Rolle, doch am meisten das Verhalten des Endverbrauchers. Das Fehlen von Cafés und Gaststätten ist auch ein Grund dafür, dass die Händler in den Städten immer größere Probleme haben. In Heiligenstadt wird das Angebot noch vorgehalten, aber wie lange halten das die Gastronomen bei den steigenden Preisen noch durch. Schon vor der Krise mit einer enorm steigenden Inflation fiel es vielen Kunden schwer, sich im Café ein Stück Kuchen zu gönnen. Bald wird es sich keiner mehr leisten können, wenn die Preisentwicklung so weiter geht. Doch wir Verbraucher sorgen mit unserem Verhalten dafür, dass die Innenstädte mit Leben erfühlt werden, und das bitte nicht nur bei besonderen Festen oder Aktionen. Was weg ist, ist weg!