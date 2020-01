Wegen Bauarbeiten: Karnevalsumzug und Prozession in Heiligenstadt auf neuen Wegen

Die Großbaustelle in der unteren Wilhelmstraße verlangt, dass der Karnevalsumzug am Rosensonntag und die Palmsonntagsprozession im April neue Wege gehen.

Der Karnevalszug wird nach Auskunft der Stadtverwaltung von der Schlachthofstraße in die Göttinger Straße ziehen und in die Lindenallee (Schulseite) abbiegen. Weiter geht es durch die Obere Altstadt, den Heimenstein und die Hampelsgasse in die obere Wilhelmstraße bis zum Rathaus. Dort biegt der Zug zum Marktplatz ab, zieht über die Aegidienstraße und endet an der Stadthalle.

Die Palmsonntagsprozession wird wie gewohnt in der Lindenallee starten und die bekannte Route durch die Altstadt nehmen. Von der Wilhelmstraße biegt sie in die Kollegiengasse ab, zieht durch Stubenstraße und Göttinger Straße zur Lindenallee. Das letzte Mal, dass sie diese Route nahm, war 1989, als die Fußgängerzone gebaut wurde.