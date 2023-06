Ein Fahrschüler wollte am Freitag in Heiligenstadt eine Kollision vermeiden und stürzte (Symbolbild).

Wegen nasser Straße: Fahrschüler bei Unfall in Heiligenstadt verletzt

Heiligenstadt. An einer Kreuzung ist es am Freitag in Heiligenstadt zu einer Kollision von zwei Autos gekommen. Ein Fahrschüler verlor beim Bremsen die Kontrolle über sein Moped.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagvormittag am Richteberg gekommen. Laut Polizei übersah ein Pkw-Fahrer an einer Kreuzung ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Dabei sei es zur Kollision gekommen.

Um einen weiteren Zusammenstoß zu vermeiden, habe ein 15-jähriger Fahrschüler eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Aufgrund der regennassen Fahrbahn habe er jedoch die Kontrolle über sein Moped verloren und sei gestürzt. Der Fahrschüler wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.