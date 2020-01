Weiberfasching des Teistunger Carneval Vereins: Abtauchen in die Welt der Meere

„Das Inselreich voller Mythen und Sagen – Gemeinsam wollen wir die Reise in die Tiefe wagen“. Das Motto des diesjährigen Weiberfaschings des Teistunger Carneval Vereins (TCV) allein machte schon Lust auf mehr. So glich die Bühne im Kongresssaal auf Teistungenburg einer Unterwasserwelt mit Korallenriffs, in der sich Fische und Kraken tummelten und die versunkene Stadt Atlantis im trüben Wasser schimmerte.

Die Frauen hatten ein großes Programm vorbereitet. Vorerst aber marschierte der Männerelferrat, angeführt von den Damen der Prinzengarde, in den Saal ein. Elferratsmitglied Stephan Kraus begrüßte das närrische Publikum und freute sich, das neue Prinzenpaar präsentieren zu können. So wurden Prinzessin Patrizia I. und Prinz Bennie I. mit einem Unterwasservehikel in den Saal gefahren, bevor sich das Paar mit einigen Wirten an die Gäste wandte. Dann übernahmen die Frauen des Elferrates des TCV das Regiment. Zum Lied Atlantis kreuzten Meeresschildkröten und Fische durch den Seetang der Unterwasserwelt, bevor die Moderatorinnen des Abends, Hexe Ursula (Monika Maulhardt) und Poseidon (Karina Hölzel), die Narren willkommen hießen.

Sirenen sinnieren über Stöpsel in den Ohren

Eine seit ewigen Zeiten verheiratete Nixe und ihre Freundin lästerten über Männer. Foto: Gregor Mühlhaus

„Auf die Kiemen und hoch die Flossen und dann ganz schnell hinuntergegossen“, legten die beiden gleich den Trinkspruch des Abends fest. Dann betraten die mystischen und wunderschönen Wasserfrauen, die die Seeleute in die Irre führen und verzaubern, die Bühne. Die Sirenen sinnierten darüber, dass kaum noch jemand ihren schönen Gesang hören möchte. „Heute haben sie doch alle nur noch Stöpsel in den Ohren“, stellten sie fest. Aber der Meeresgott Poseidon sei das Maß aller Dinge, meinten sie, bevor Poseidon erschien und sich die drei Damen zur Brust nahm.

Nach dem Sketch ging eine echte Haifischband auf Tauchstation. Die fünf Meeresbewohner mit Zähnen scharf wie Rasierklingen, machten die Weiten des Meeres unsicher und tanzten dabei zu Musik der 1990er Jahre. Nach einer Schunkelrunde hatten drei Muscheln ihren großen Auftritt. Die „schönsten Perlen weit und breit“ zogen über Blondinen her, rissen Witze über Haie und Surfer und meinten, dass Muscheln nach dem Sport auch „Muschelkater“ bekommen können. „Jeder will uns haben, weil wir so wertvoll sind“, waren sie sich sicher.

Quallen und Korallen tanzen mit Regenschirmen

Auch die vier Meerjungfrauen, die sich mit einem Spiegel unterhielten und stritten, wer denn die Schönste sei, kamen beim Publikum gut an. Dass die jungen Meeresbewohnerinnen nicht immer der gleichen Meinung waren, wie der Spiegel, war noch das kleinere Übel. Viel gravierender schien, dass sie Probleme mit ihren eigenen Wehwehchen hatten. Eine seit langer Zeit verheiratete Nixe plauderte anschließend mit ihrer besten Freundin über Männer. Die beiden lästerten fortan und ließen kein gutes Haar an den Herren der Schöpfung. Sie zogen auch über Nachbarsfrauen her, die nachts von mysteriösen Postboten Versandhauspakete bekommen und kamen zu dem Schluss, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht.

Anschließend tanzten Quallen und Korallen mit Regenschirmen, bevor die Männer vom Elferrat mit Wasser im Mund Begriffe gurgeln mussten. Gunnar der Hummer, Kay der Hai, Markus der Oktopus, Kalle die Qualle und ihre Freunde verabschiedeten sich schließlich, bevor Olga von der Wolga noch von ihrer letzten Kreuzfahrt erzählte. Nach 180 Minuten ging der Weiberfasching des TCV mit einem großen Finale zu Ende.