Weihe des Eichsfeldes an die Gottesmutter vor 75 Jahren

Am 18. März jährt sich zum 75. Mal die „Weihe des Eichsfeldes an das Unbefleckte Herz Mariens, der Patronin des Eichsfeldes“. Zusammen mit dem Klerus des Eichsfeldes hatte der damalige Propst in St. Marien in Heiligenstadt und spätere Bischof in Fulda, Adolf Bolte, diese Weihe vor dem Bildnis der Muttergottes in der Altstadtkirche vorgenommen. Darüber hinaus sollte jährlich am letzten Sonntag im Mai ein Gelöbnistag im Eichsfeld gehalten werden. Dem sollte ein Fast- und Abstinenztag zur Vorbereitung vorangehen. Der Gelöbnistag selbst, der zum ersten Mal am Dreifaltigkeitssonntag, am 27. Mai 1945, in den meisten Gemeinden abgehalten wurde, war bestimmt von der Feier eines Festhochamtes, Anbetungsstunden und Rosenkranzgebet. In den Gemeinden sollte nach Möglichkeit täglich Rosenkranz gebetet werden. Das Gelöbnis war für zehn Jahre bestimmt.

Die Weihe des Eichsfeldes an die Muttergottes geschah am Ende des Zweiten Weltkrieges, der unsägliches Leid über die Menschheit gebracht hat. Die Alliierten hatten Deutschland bereits in Besatzungszonen aufgeteilt. Die Armeen der Westmächte waren über den Rhein ins Landesinnere vorgestoßen, die Rote Armee stand 80 Kilometer vor Berlin. Durch das Land wurden Gefangene und Häftlinge gejagt, Standgerichte vollstreckten unzählige Todesstrafen an vermeintlichen Feiglingen, zwei Drittel aller abgeworfenen Bomben fielen in der Zeit seit Dezember. Am 19. März hatte Hitler die Devise von der „verbrannten Erde“ ausgegeben. Die Alliierten sollten nur noch Chaos und Nichts und ein untergegangenes Volk vorfinden.

Die Weihe des Eichsfeldes an die Muttergottes und das Gelöbnis eines besonderen Gebetstages in einer solchen Situation muten heute als ziemlich hilflose Maßnahmen an. Aber sind sie nicht auch Ausdruck eines starken Glaubens? „Jetzt hilft nur noch Beten“, sagt man manchmal. Davon waren unsere Vorfahren fest überzeugt. Christen müssen sich nicht schämen, wenn sie auf ihre „stärkste Waffe“ vertrauen: das Gebet.

Als katholischer Seelsorger erinnere ich an dieses wichtige Datum unserer Regionalgeschichte, mehr noch möchte ich die damalige Weihe an die Muttergottes zum Anlass nehmen, die Gebete der damaligen Zeit wieder aufzunehmen. Damit meine ich auch die derzeitige Situation. Ratlosigkeit, Ängste und das Gefühl der Ohnmacht befallen viele Menschen angesichts der Meldungen über die Corona-Epidemie. Auch wenn es antiquiert klingt, möchte ich Sie einladen, diese besondere Fastenzeit mit ihren vielen dringend „angeratenen oder gebotenen Verzichten“ bewusst zu leben, vor allem zu beten: für die Verantwortlichen in der Politik und Wirtschaft, für die Ärzte und Schwestern und Pfleger, für die Erkrankten, für die Sterbenden und die plötzlich Verstorbenen.

Ich bin überzeugt, nicht nur manchmal, sondern sehr oft hilft das Beten. Zur Erinnerung an die Weihe des Eichsfeldes an die Muttergottes habe ich einen Gebetszettel drucken lassen. Er zeigt das Relief, das der Schnitzer August Stützer aus Dankbarkeit und mit Blick auf dieses Gelöbnis gefertigt hat. Es zeigt Maria, die „die Geißel des Krieges“ nach unten hin weist und den Ölzweig des Bundes Gottes mit den Menschen nach oben hebt. Das Relief hängt im Eingangsbereich des Heiligenstädter Bergklosters. Auf der Rückseite des Zettels steht ein Gebet zur Muttergottes, das viele als altes Marienlied aus dem Gesangbuch kennen „Liebste Mutter wollest schauen, auf dein Volk, das mit Vertrauen…“ Diesen Gebetszettel kann ich gern Interessierten zusenden. Er wird in der kommenden Zeit auch in einer Reihe von Kirchen zur Entnahme ausliegen.

Eberhard Jacob ist Pfarrer in Berlingerode