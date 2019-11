Das Stormmuseum in Heiligenstadt ist bereits weihnachtlich dekoriert, vermutlich ganz im Sinne des Dichters.

Heiligenstadt. Theodor Storm verfasste in Heiligenstadt sehr bekannte Zeilen über das Weihnachtsfest, das er überaus gern feierte. Dazu gibt es eine Veranstaltung im Stormmuseum.

Weihnachten bei Storm in Heiligenstadt

„Von drauß vom Walde komm ich her; ich muß Euch sagen es weihnachtet sehr!“ Diese berühmten Verse verfasste Theodor Storm 1862 in Heiligenstadt. Der Dichter liebte das Weihnachtsfest. Für Storm bedeutete Weihnachten: Sehnsucht, Nostalgie, Heimweh und heile Kinderwelt. Den Zauber seiner eigenen Kindheit auch seinen Kindern zu vermitteln, war daher sein erklärtes Ziel in der Weihnachtszeit.

Das Literaturmuseum lädt alle Interessierten für Samstag, 7. Dezember, um 15 Uhr ein, mehr über Storms Weihnachtstraditionen zu erfahren. Der Eintritt ist frei. Museumsleiter Gideon Haut und Dietrich Seifert als Storm-Symbolfigur werden in einem kurzweiligen Vortrag die schönsten Weihnachtsgeschichten von Theodor Storm rezitieren und erläutern, welche große Bedeutung Weihnachten für Storm hatte. Der Vortrag wird musikalisch begleitet von Paul Krieter. Im Anschluss daran wird für alle Gäste der berühmte braune Kuchen nach Storms Originalrezept gereicht. Wer möchte, kann im Museumskeller gemeinsam mit dem Storm-Verein Weihnachtsengel basteln. In den Galerieräumen des Museums ist zudem die Sonderausstellung des Leipziger Künstlers Andreas Weißgerber zu sehen.