Weihnachtsaktion im Eichsfeld: Kolping-Familien schicken 1400 Pakete

Nicht nur Weihnachtspäckchen wurden in Dumbravita in Rumänien abgeladen. Auch andere Dinge, die dringend benötigt werden, fanden auf dem Lkw Platz.

Eichsfeld. Spendentransport ist in Rumänien angekommen.

Die Kolping-Familien konnten sich über 1400 Pakete freuen, die sie bei der diesjährigen Weihnachtspaketaktion im Eichsfeld und anderen Regionen in Thüringen sammelten. Das teilt Annette Müller vom Kolpingwerk Diözesanverband Erfurt mit. Anfang Dezember wurden die Weihnachtspäckchen mit noch anderen Spenden, darunter vier Pflegebetten vom Hospital zum Heiligen Geist in Heiligenstadt, auf einen Lkw verladen. In Rumänien angekommen, wurde ein Teil der Spenden in Dumbravita bei Timisoara abgeladen und bereits verteilt. Etwa die Hälfte der Pakete wird noch weiter nach Oituz gebracht. „Dort können sich weitere bedürftige Familien über ein Weihnachtspäckchen freuen“, so Annette Müller, die die Sammelaktion und den Transport koordiniert.

Auch Spenden für die Menschenin der Ukraine werden gesammelt

Am 10. Dezember wurden einige Weihnachtspäckchen und dringend benötigte Hilfsgüter wie medizinisches Material und Notstromaggregate von rumänischen Kolping-Freunden bis nach Czernowitz in die Ukraine gebracht. „Gemeinsam mit unseren Partnern in Rumänien hatten wir uns entschlossen auch Spenden für die Menschen in der Ukraine zu sammeln“, so Annette Müller.

Das eingesammelte Geld werde teils zur Deckung der Transportkosten, zur Unterstützung von Aktivitäten der Kolping-Familien und zum Kauf von Heizmaterial eingesetzt. Die rumänischen Kolping-Mitglieder aus den Partnerverbänden werden sich um eine gerechte Verteilung der Pakete kümmern.

„Erste Fotos von der Verteilung in der Caritas-Station in Carani, einem Dorf bei Timisoara, haben uns bereits erreicht. Die Kolpingsfamilien möchten allen Spendern und Unterstützern danken.“