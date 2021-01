Weihnachtsbäume können in Heiligenstadt abgegeben werden

Heiligenstadt. In vielen Gemeinden des Landkreises Eichsfeld wurden die Sammelaktionen der Weihnachtsbäume, die von den örtlichen Feuerwehren organisiert werden, bereits abgesagt. In Heiligenstadt hat man sich dafür entschieden, die Bäume in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie auf eine andere Art einzusammeln.

„Aufgrund der aktuellen Situation ist es in diesem Jahr nicht möglich, dass die Kinder der Jugendfeuerwehr von Haus zu Haus ziehen und die Weihnachtsbäume abholen. Dennoch bietet die Feuerwehr Heiligenstadt in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und den Pfadfindern der Gemeinde St. Aegidien eine Möglichkeit für Sie an, die Tannenbäume mit wenig Aufwand zu entsorgen“, sagt Johannes Lurch von der Heiligenstädter Feuerwehr.

Mehrere Sammelpunkte in der Stadt

Am Samstag, den 16. Januar können im Zeitraum von 9 bis 12 Uhr die Weihnachtsbäume an mehreren Sammelpunkten der Stadt abgegeben werden. In dieser Zeit werden Mitglieder der Feuerwehr beziehungsweise der Pfadfinder die Bäume an den Sammelstellen in Empfang nehmen.

„Auch in diesem Jahr ist der Service wieder völlig kostenfrei. Über eine kleine Spende für die Mühen freuen sich die Kinder und Jugendlichen der beiden Vereine jedoch sehr, steht doch auch das 30-jährige Jubiläum der Jugendfeuerwehr Heiligenstadt in diesem Jahr an“, so Lurch.

Die Spenden können direkt am Abgabeort oder auch im Gebäude der Heiligenstädter Feuerwehr abgeben werden. Zahlbar sind diese auch völlig kontaktlos auf folgende Bankverbindung:

Kontoinhaber: Jugendfeuerwehr Heiligenstadt; IBAN: DE81 5226 0385 0007 1100 73; Geldinstitut: VR-Bank Mitte eG

Fragen zur Sammelaktion beantworten die Mitglieder der Feuerwehr am 15. und 16. Januar von 9 bis 14 Uhr telefonisch unter 03606/677714. Per E-Mail können sich die Bürger unter info@feuerwehr-heiligenstadt.de an die Feuerwehr wenden.

„Bitte beachten Sie bei der Abgabe der Bäume, die geltenden Hygieneregeln einzuhalten. Dies gilt vor allem gegenüber den Freiwilligen vor Ort. Halten Sie aber bitte auch ausreichend Abstand, wenn Sie gleichzeitig mit anderen Personen an der Ablagestelle eintreffen. Vielen Dank“, weist Johannes Lurch die Heiligenstädter im Vorfeld der Sammelaktion auf den Ablauf hin.

Die Sammelstellen befinden sich an folgenden Orten:

• Richteberg: Kreuzung Johann-Fluk-Straße/Dr. Strecker-Weg; Kreuzung Berliner Straße/Prager Straße und Kreuzung Hungraben/Richteberg

• Liethen: Kreuzung Holbeinstraße/Dürerstraße; Kreuzung Holbeinstraße/Zillestraße und Grünwaldstraße in Höhe des Edeka-Marktes

• Hohes Rott: Kreuzung Am Hohen Rott/Seidelbastelstraße und Kreuzung Anemonenstraße/Rosenstraße

• Innenstadt: Kreuzung Göttinger Straße/Knickhagen, Kreuzung Fuchswinkel/Lindenallee und auf dem Marktplatz • Liesebühl: Villa Lampe, Kreuzung Bahnhofstraße/Rengelröder Weg und Kreuzung Liesebühl/Margarethenweg

• Hoher Rain: Kreuzung Roter Weg/Paul-Wertheimstraße und Kreuzung Alexander-Löwenthal-Straße/Alfred-Weil-Straße

• Iberg: Kreuzung Holzweg/Goethestraße, Kreuzung Lingemannstraße/Wolfstraße, Kreuzung Aureusstraße/Theodor-Storm-Straße, Kreuzung Freiheitsstraße/Joseph-von-Eichendorff-Weg und auf dem Parkplatz vor dem Eichsfelder Kulturhaus

• Auf der Rinne: Kreuzung Auf der Rinne/Tilmann-Riemenschneider-Straße und im Mühlgraben neben dem Parkplatz der Kreissparkasse

• Dün: Kreuzung Dingelstädter Straße/Ostbahnhof, Kreuzung Dünstraße/Mittelweg, in der Hermann-Löns-Straße neben dem Rewe-Parkplatz und am Luisenblick mittig auf der Höhe des Feldweges in Richtung Erbetal