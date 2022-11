Weihnachtsbaum auf dem Worbiser Friedensplatz steht

Leinefelde-Worbis. Suche nach passenden Gewächsen gestaltet sich immer schwieriger.

Eine 31 Jahre alte Edeltanne spendete Familie Wehr der Stadt Leinefelde-Worbis. Das stattliche 18-Meter-Gewächs steht seit Dienstag auf dem Worbiser Friedensplatz. Mit Hilfe eines Teleskopladers hatten städtische Bauhofmitarbeiter den fast zwei Tonnen schweren Baum in Großbartloff gefällt, verladen und per Lkw in die Wipperstadt gebracht. Um den Stamm in die Bodenhülse zu bringen, waren am Schaft nur noch einige geübte Schnitte mit der Kettensäge nötig. Im LED-Lichterglanz erstrahlen wird der Baum wie üblich erst nach dem Totensonntag.

Es werde immer schwieriger passende Bäume zu finden. „Der Umkreis, in dem wir die großen Tannen für unsere Ortsteile bei privaten Spendern abholen dürfen, wird mit jedem Jahr größer, die Fahrstrecken mit schwerem Gerät immer weiter“, sagt Joachim Bauer, stellvertretender Bauhofleiter. Nicht jeder Wunsch könne erfüllt werden und man müsse auch auf kleinere Bäume zurückgreifen.

„Ein Dankeschön ergeht deshalb an alle großzügigen Baumspender, die in diesem Jahr wieder dafür gesorgt haben, dass zur Adventszeit in fast allen Ortsteilen der Einheitsstadt ein prächtiger Weihnachtsbaum aufgestellt werden konnte“, sagt Stadtsprecher René Weißbach.