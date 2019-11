Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsfeiern der Senioren in Leinefelde-Worbis

Das Kulturamt der Stadtverwaltung Leinefelde-Worbis lädt auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern und Gastwirten vor Ort zu Seniorenweihnachtsfeiern in den verschiedenen Ortsteilen der Einheitsstadt ein. Höhepunkt ist in diesem Jahr der bebilderte Vortrag von Ernst Siebert aus Beinrode über seine Erlebnisse in der Fernsehserie „Mit 80 Jahren um die Welt”.

Hier sind die Termine der vom Kulturamt organisierten Seniorenfeiern:

Leinefelde: 3. Dezember, 14 Uhr, Obereichsfeldhalle,

Breitenholz: 4. Dezember, 14 Uhr, katholisches Pfarramt,

Breitenbach: 5. Dezember, 14 Uhr, Gemeinderaum im Kindergarten,

Worbis: 10. Dezember, 14 Uhr, Haus des Handwerks,

Birkungen: 11. Dezember, 14 Uhr, Festsaal Siechen,

Beuren: 12. Dezember, 14 Uhr, Saal Gaststätte Zum Burgtor.

Weitere Seniorenweihnachtsfeiern werden von Ehrenamtlichen vor Ort mit Unterstützung durch das Kulturamt ausgerichtet. Das sind die Feiern:

in Kirchohmfeld/Kaltohmfeld am 30. November, 14 Uhr, in der Gaststätte Zum Heidenröslein,

in Kallmerode am 5. Dezember um 14 Uhr im Saal,

in Hundeshagen am 5. Dezember um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus sowie

in Wintzingerode am 15. Dezember um 14 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.