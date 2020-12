Weihnachtsgeschichte auf einem Messgewand in Ecklingerode

Ecklingerode. Teile der Weihnachtsgeschichte können im Eichsfelder Ort Ecklingerode auf einem Messgewand bewundert werden. Auf dem weißen Stoff prangt auf der Rückseite rechts oben der Stern von Bethlehem. Er beleuchtet so das Krippengeschehen, das auf dem Gewand zu sehen ist. Es ist nicht der einzige Stern, der für das Licht steht, viele weitere kleine sind auf dem gesamten weißen Messgewand verteilt. Beobachtet wird alles von den Heiligen Drei Königen, die zu Maria, Josef und dem Jesuskind aufschauen. Die Gestaltung des Messgewandes stammt aus einer Idee von Bernhard Streicher, Pfarrer im Ruhestand, der immer noch in den Kirchen der Eichsfelder Region Gottesdienste abhält. So auch am Heiligen Abend die Christmette.

Die Verkündigung an die Hirten mit Engel, das wohl beliebteste Motiv in der christlichen Kunst, ziert das Gewand auf der Vorderseite. „Ich versuche auf den Messgewändern die kirchliche Geschichte zu verarbeiten“, erzählt Bernhard Streicher, der über eine beachtliche Anzahl dieser verfügt. Neben dem Gewand für Weihnachten gibt es speziell eins für die Osterzeit, auf einem weiteren wird die Schöpfungsgeschichte gezeigt, und ein anderes zeigt die Himmelsleiter, auf der die Menschen zu ihrem Gott empor schreiten und er sie am Ende der Leiter in Empfang nimmt.

So richtig entdeckt hat Bernhard Streicher seine Leidenschaft, man kann es auch als Hobby bezeichnen, für die Messgewänder im Jahr 2003. Bei einem Besuch entdeckte er die Werkstatt der Familie Cassau in Paderborn und war von einem Gewand begeistert, welches für den damals erschienenen Lutherfilm angefertigt wurde. So entstand der Kontakt, und in vielen Gesprächen wurden seine Ideen mit den Fachleuten verfeinert und dann in die Tat umgesetzt. „Es ist alles mit der Einfadentechnik gestickt“, sagt Bernhard Streicher und greift in den Schrank in der Sakristei, um ein weiteres Gewand, das in Paderborn entstanden ist, für einen der nächsten Gottesdienste auszuwählen.