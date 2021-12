Das Weihnachtskonzert in der Leinefelder Obereichsfeldhalle ist auf nächstes Jahr verschoben.

Weihnachtskonzert in Leinefelde ist abgesagt

Leinefelde. Karten behalten Gültigkeit für das kommende Jahr.

Das Konzert „Weihnachten mit unseren Stars“ mit den Künstlern Maxi Arland, Jonny Hill, Michael Heck sowie Kathrin & Peter am 27. Dezember in der Leinefelder Obereichsfeldhalle muss wegen der aktuellen Coronaverordnung abgesagt werden, so die Veranstalter. Es wird auf das kommende Jahr verschoben.

Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit, müssen also nicht umgetauscht werden, heißt es auf Nachfrage beim Veranstalter Thomann Management aus Burgebrach. Der Ersatztermin werde zeitnah bekannt gegeben. „Da die Konzertbranche ohnehin sehr beziehungsweise am meisten unter dieser Coronapandemie leidet, würden wir uns sehr freuen, wenn viele ihre Karten behalten würden“, sagt Geschäftsführer Joseph Thomann.