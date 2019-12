Weihnachtsmarkt in Kaltohmfeld am „5. Advent“

Die Kaltohmfelder Vereine und die evangelische Kirchengemeinde laden zum Weihnachtsmarkt in der Weihnachtszeit ein, am „5. Advent“.

Während fast überall nun die Weihnachtsmärkte schon wieder Geschichte sind, legen die Kaltohmfelder erst richtig los. Ihr Traditionstermin ist der „5. Advent“, also der Sonntag nach Weihnachten. Und so wird für Sonntag, 29. Dezember, ab 16 Uhr herzlich in und vor den Eichsfeld-Saloon eingeladen. Für das leibliche Wohl werde natürlich gesorgt, und für die Kleinen werde Stockbrot vorbereitet. Und da man in Kaltohmfeld sowieso alles zusammen macht, laden das Team des Eichsfeld-Saloons, die Kirchengemeinde, der Kaltohmfelder Karnevalclub, die Feuerwehr, der Sportverein und der Schützenverein herzlich ein.