Weitere Sperrung in Leinefelder Südstadt

In der Leinefelder Südstadt wird eine Behelfszufahrt zum Geschäftsgebiet in der Beethovenstraße eingerichtet.

Leinefelde-Worbis. In der Leinefelder Südstadt starten Mitte September Kanal- und Straßenarbeiten. Daher kommt es zu Sperrungen und eine Behelfszufahrt wird eingerichtet.

In der Leinefelder Beethoven- und Lisztstraße starten am Montag, 18. September, Kanal- und Straßenarbeiten, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Aus diesem Grund wird zum Einkaufs- und Geschäftsgebiet in der Beethovenstraße eine Umleitung eingerichtet. Die geplanten Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende 2024.

In der Südstadt von Leinefelde sind einige Straßen gesperrt. Die blaue Linie (unten) zeigt die Behelfsstraße in der Kellerstraße, über die das Geschäftsgebiet in der Beethovenstraße erreichbar ist. Foto: Stadt Leinefelde-Worbis

Diese Märkte sind betroffen

Die betroffenen Märkte und Geschäftsstellen wie Tedi, KIK, das Büro der Landesgartenschau, das Sportstudio Kowalski, das Steuerbüro Lehmann, der Friseursalon Kullmann, die Tattoo Lounge, das Restaurant Dynastie, City Döner oder die Kindertagespflege Kiki sind in dieser Zeit über eine Behelfsstraße von der Kellerstraße aus erreichbar, teilt Stadtpressesprecher René Weißbach mit.

Die Birkunger Straße bleibt bis zum Autohaus Weiterer befahrbar. Autofahrer, die aus Richtung Birkungen kommen, werden über die alte B 247 umgeleitet. Verkehrsteilnehmer, die auf der neuen B 247 unterwegs sind, müssen die Abfahrten Breitenholz oder Leinefelde/Kallmerode nutzen und der ausgeschilderten Umleitung folgen.

Fragen zum Busverkehr in den betroffenen Bereichen beantworten die Mitarbeiter der Eichsfelderwerke unter Telefon 03605/515253.