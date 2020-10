Weitere vier Corona-Fälle im Eichsfeld

Im Zusammenhang mit einer Familienfeier infizierten sich in dieser Woche drei Eichsfelder mit dem Coronavirus. Das Gesundheitsamt ermittelte die Kontaktpersonen und ordnete Test an. Laut Mitteilung des Landratsamtes stünden die am Freitag gemeldeten vier neuen Infizierten auch im Zusammenhang mit der Feier.

Betroffen sind, so das Gesundheitsamt, auch zwei Schüler der Regelschule Uder. Nur ein Schüler habe die Schule im relevanten Ermittlungszeitraum besucht. „Betroffen ist die Klassenstufe sieben“, sagt Tobias John, Pressesprecher des Eichsfelder Landratsamtes. Am Freitagmorgen seien Abstriche genommen worden. „Mit den Testergebnissen rechnen wir am Wochenende“, so John. Das Gesundheitsamt hat die Ermittlung der Kontaktpersonen aufgenommen, um die notwendigen Quarantäneanordungen zu veranlassen. Aktuell sind im Landkreis sieben Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Die Gesamtzahl der Eichsfelder, bei denen ein positives Ergebnis nach einem Corona-Test vorlag, steigt auf 185 an. Weitere Informationen im Internet unter www-kreis-eic.de.