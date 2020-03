Weiterer Corona-Fall im Eichsfeld ist bestätigt

Für den Landkreis Eichsfeld wurde am Donnerstag der vierte Fall einer mit dem Coronavirus infizierten Person bestätigt. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

„Der Betroffene befindet sich in stationärer Behandlung. Das Gesundheitsamt hat alle erforderlichen Maßnahmen wie Ermittlung und Absonderung der Kontaktpersonen veranlasst“, heißt es vom Landkreis. Das Landratsamt verbreitete am Donnerstag einen dringenden Aufruf: „Aus aktuellem Anlass werden alle Urlaubsrückkehrer dringend gebeten, sich umgehend über die Hotline des Gesundheitsamtes zu melden.“ Nähere Auskünfte werden telefonisch gegeben. Der Kreis verweist einmal mehr auf die Hotline des Gesundheitsamtes unter 03606 650-5555, die Kontaktaufnahme sei auch per E-Mail an hygiene@kreis-eic.de möglich. Aktuelle Informationen stünden auf der Homepage des Landkreises unter https://www.kreis-eic.de/informationen-zum-coronavirus.html zur Verfügung.

Der Krisenstab tagt täglich. Nun hat er sich den Vorgaben des Landes Thüringen angepasst. Das heißt, dass am Freitag die Gaststätten und viele Geschäfte des Einzelhandels bis auf weiteres schließen müssen. Ausgenommen ist bei Gaststätten der Liefer- und Abholservice beziehungsweise der Straßenverkauf, zum Beispiel bei Eis. Dabei, so heißt es in der jüngsten Allgemeinverfügung des Landkreises, müssen die Inhaber lange Warteschlangen unterbinden und dafür sorgen, dass die Wartenden mindestens 1,50 Meter Abstand voneinander halten.

Gastwirt Jürgen Hartmann hat seine Bierstube in Worbis aus Eigeninitiative schon am Donnerstag geschlossen. Den Entschluss fasste er gleich nach der Ansprache der Bundeskanzlerin am Mittwochabend. „Es ist richtig“, sagt er und will nun seinen Urlaub vorziehen. Foto: Eckhard Jüngel

Ina Göbel, die Vorsitzende des Kreisverbandes Eichsfeld der Dehoga, begrüßt die neue Verordnung. „Endlich haben wir eine eindeutige Regelung“, sagt sie. Sie kennt die Sorgen der Gastronomen. „Aber man muss keine Mitarbeiter entlassen.“ Sie sei sicher, dass die kommenden Wochen überbrückbar seien. Sie empfiehlt, sich beim Arbeitsamt zu informieren, um beispielsweise in Kurzarbeit zu gehen. Inzwischen gebe es für ihren Kreisverband eine Whats-App-Gruppe. „Also einen elektronischen Wirtestammtisch“, sagt Göbel. Über den gebe es einen regen Austausch. Sie rät zudem, sich auf der Website der Dehoga Thüringen zu informieren, die fast stündlich die Informationen aktualisiere. Natürlich hofft Göbel auch auf die Politik, dass es Hilfen und Zuschüsse gibt und keine kurzfristigen Kredite. „Das wäre nur eine Verschiebung des Problems.“ Sie hofft auf die Eichsfelder, dass sie nach der Krise wieder in den Restaurants essen gehen. 50 Mitgliedsbetriebe hat die Dehoga im Eichsfeld, bestätigt Landesverbandschef Dirk Ellinger. Er weiß, dass es die Eichsfelder besonders trifft, denn hier seien es fast alles Familienbetriebe.

Den Einzelhandel im Eichsfeld trifft es teils gleich doppelt, vor allem im Zentrum der Kreisstadt. Marcus Rambach, Chef der Händler-Interessengemeinschaft (IG), hat nach eigenem Bekunden jetzt „große Bauchschmerzen“. „Viele Händler in der Wilhelmstraße sind schon durch die Großbaustelle gebeutelt“, sagt er. „Wir haben einen sehr kleinteiligen Einzelhandel.“ Er denkt vor allem an die Modegeschäfte. „Die Frühlingsware ist gerade eingetroffen, muss bezahlt und kann nicht verkauft werden“, weiß er. „Man kann nur hoffen, dass es Hilfen gibt.“ Er setzt aber auch auf die Eichsfelder und bittet sie inständig, jetzt auf Online-Einkäufe zu verzichten und abzuwarten, bis die Krise vorbei ist. „Dann können sie Ihre Solidarität zeigen und auch, dass sie echte Heimatshopper sind.“ Rambach erhofft sich zudem ein Entgegenkommen von der Stadt, was Steuerzahlungen anbetrifft.

Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) weiß um die Probleme. „Wir geben deshalb allen Unternehmern unserer Stadt die Möglichkeit, zum Beispiel über Stundungen von Forderungen mit uns zu sprechen. Bis zunächst zum 20. April verzichten wir hierbei auch auf die Erhebung von Zinsen.“ Er bittet darum, auf die Stadt zuzukommen. „Wir nehmen uns Zeit und versprechen, im Rahmen unserer Möglichkeiten unbürokratisch zu helfen.“ Erreichbar sei die Stadt unter der Rufnummer 03606/677251.