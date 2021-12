Weltweites Kerzenleuchten – auch auf dem Kerbschen Berg

Der verstorbenen Kinder wird stets am zweiten Sonntag im Dezember gedacht.

Dingelstädt. Gedenken an die verstorbenen Kinder auf dem Dingelstädter Kerbschen Berg.

Am zweiten Sonntag im Dezember wird weltweit aller verstorbenen Kinder mit Kerzen und Gottesdiensten gedacht. Jedes Licht steht für das Wissen, dass diese Kinder nicht vergessen werden, und es schlägt Brücken von einem betroffenen Menschen zum anderen. Am Sonntag, 12. Dezember, 19 Uhr, gibt es auch in der Klosterkirche auf dem Kerbschen Berg eine Andacht. Betroffene können ein Licht entzünden und des verstorbenen Kindes gedenken. Ansprechpartner sind Andrea Hagedorn, Trauerbegleiterin, sowie Bruder Rene, Franziskaner vom Hülfensberg.

Es gilt die 3G-Regel für alle alle Gottesdienstbesucher.

TA-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anmeldung unter Telefon: 036075/ 69 00 72 oder per E-Mail an: familienzentrum@kerbscher-berg.de