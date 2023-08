Wendemanöver geht schief: Autofahrer ergreift nach Unfall in Breitenworbis die Flucht

Breitenworbis. Nachdem der Fahrer in Breitenworbis zu seinem geparkten Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Spuren an seinem Auto. Von Verursacher fehlt jede Spur.

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Montag, den 28. August zwischen 21.30 und 22.00 Uhr in der Lindeisstraße in Breitworbis gekommen. Laut der Polizei hat der Autofahrer eines Ford Ranger sein Auto auf einer Wiese gegenüber des Schützenhauses abgestellt. Dort habe vermutlich ein unbekanntes Fahrzeug auf der Wiese gewendet und sei in Folge dessen mit dem Pick-up kollidiert. Der Fahrer habe anschließend die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen.

Die Polizeiinspektion Eichsfeld bittet Zeugen, die sich zur Tatzeit auf der Wiese befunden haben, sich bei der Polizei zu melden. Das Fahrzeug, welches den Unfall verursacht hatte, könnte seit dem Unfall dunkle Schrammen aufweisen.