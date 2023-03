Wenn Eichsfelder sauer werden: Als die Struther Kloster Zella stürmten

Struth. Historiker spricht über einen einen bislang wenig bekannten in der Geschichte von Struth.

Die historische Vortragsreihe zum Ortsjubiläum von Struth geht am Freitag, 17. März, weiter. Unter dem Thema „Als die Struther 1848 zum Kloster Zella stürmten“ wird Rolf Luhn die historische Vortragsreihe anlässlich der urkundlichen Ersterwähnung des Ortes vor 750 Jahren fortsetzen. Eingeladen wird dazu um 19 Uhr wiederum in den Saal des Gasthofs „Grüne Linde“ in der Langen Straße 93 in Struth.

Der promovierte Historiker aus Eigenrieden wird dabei bislang wenig beleuchtete Aspekte sowie neueste Erkenntnisse zur Märzrevolution von 1848/49 in der Region Mühlhausen und im Eichsfeld behandeln. Während der damaligen Unruhen zählte die ehemalige Benediktinerinnen-Abtei im Friedatal zu den Brennpunkten der liberalen, bürgerlich-demokratischen und nationalen Unabhängigkeitserhebungen. So waren die Struther gegen die Besitzer des Klosters hauptsächlich deshalb erbittert, weil ihnen die alte Vergünstigung, in dessen Wäldern sogenanntes Raff- und Leseholz, Laub und Streu zu holen und das geschlagene Holz zu bestimmten Preisen zu kaufen, entzogen worden war.