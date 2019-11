Wenn im alten Bahnhof getanzt wird

Es ist ein langwieriges Problem. Jede erdenkliche Situation wird genutzt, um das Fehlen des Worbiser Saals zu monieren. Doch nun ein Lichtblick. Es steht eine mögliche Lösung im Raum, und die heißt: altes Bahnhofsgebäude. Bürgermeister Marko Grosa (CDU) bestätigt diese Idee auf Anfrage und betont: „Allerdings ist es erstmal nur eine Idee, die noch im Einzelnen besprochen und durch die verschiedenen Gremien beraten und abgestimmt werden muss.“

Worbis bräuchte eigentlich eine Art Dorfgemeinschaftshaus, sagt der Stadtchef. Denn in einem solchen Gebäude könnten große Veranstaltungen, aber auch kleinere Familienfeste gefeiert werden. „Und wenn es einen neuen Saal gibt, dann muss der mindestens so groß sein wie der im Haus des Handwerks, und zusätzlich braucht es eine Bühne.“ Außerdem sei es wichtig, dass in den Räumlichkeiten auch Sportfunktionen möglich sind. Dazu erklärt Marko Grosa, dass es vom Kreis ein Verbot gab, Turnhallen als Saal und für Festveranstaltungen zu nutzen. Der Grund dafür sind fehlende beziehungsweise mangelnde Fluchtwege. „Deshalb ist die Obereichsfeldhalle in Leinefelde dann auch immer überbucht“, sagt Grosa. Mit dem neuen Saal könne Worbis dann auch wieder für Schulen interessant werden, um dort die jährlichen Abschlüsse zu feiern.

Saal im Kloster: Probleme mit der Denkmalschutzbehörde

Die bisherigen Ideen für einen Saal in Worbis sind breit gefächert – von der Stadtturnhalle über die Wipperwelle bis hin zum Kloster. Bei der Wipperwelle habe es schon ein Konzept gegeben, diese als Saal zu nutzen, sagt Marko Grosa. „Doch die Worbiser haben dann doch zu sehr an dem Bad gehangen.“ Beim Kloster gebe es nun aber Probleme mit der Denkmalschutzbehörde. „Denn egal wo wir den Saal mit Sportfunktion errichten würden, wir müssten eine Mauer aufbrechen. Und das lehnt die Denkmalschutzbehörde ab.“

Und wie es der Zufall will, präsentierte Bauunternehmer Mario Kaufhold erst kürzlich ein neues Konzept für den Worbiser Bahnhof, der ihm gehört. Dort sollten eigentlich Wohnungen entstehen. „Das ist aber sehr kompakt“, meint Marko Grosa und stützt sich damit auch auf die Aussagen des Stadtplaners. Nach einem Gespräch mit Mario Kaufhold kann dieser sich nun auch vorstellen, statt der Wohnungen einen Saal zu bauen. „Ich bin für alles offen, was dem Großen und Ganzen dient“, sagt Mario Kaufhold. Natürlich müssten auch die Rahmenbedingungen für ein solches Projekt stimmen. „Es ist noch nichts in Sack und Tüten, aber ich denke, wir werden eine Lösung finden“, ist er optimistisch.

Bahnhofsgebäude liegt in Worbis zentral

Marko Grosa könnte sich vorstellen, dass das einstige Fahrkartenhäuschen erhalten bleibt. Auch im Parkett soll zu erkennen sein, dass dieser Saal früher der Bahnhof war. „Vielleicht mit Gleisen, die in die Richtungen Teistungen und Leinefelde gehen.“ Auch eine alte Bahnhofsuhr wäre denkbar, die vielleicht auch noch funktioniert. „Es soll das Gefühl entstehen, die Gäste stehen auf dem Bahnhof“, wünscht sich der Stadtchef.

Ideal sei auch die Lage des Gebäudes. Denn dieses liege etwa in der Mitte von Worbis und sei von überall aus gut erreichbar. Ebenfalls für den Standort spricht auch die Parkplatzsituation und dass nur sehr wenige Worbiser in der Nähe wohnen, erklärt der Bürgermeister.

Es ist eine erste Idee, welcher der Bürgermeister und der Inhaber wohlgesonnen gegenüber stehen. Nun braucht es Gespräche und Verhandlungen mit weiteren Beteiligten. Und vielleicht gehört damit das Worbiser Saalprobleme bald der Vergangenheit an.