Wenn werdende Eichsfelder Eltern Fragen haben

Der Kreißsaal im Eichsfeld-Klinkum, Haus St. Vinzenz, in Heiligenstadt wird bei den Infoabenden besichtigt.

Heiligenstadt. Das Eichsfeld-Klinikum bietet für werdende Eltern spezielle Abende an. Dabei stehen nicht nur die Chefärzte, sondern auch Hebammen bereit.

Für werdende Eltern bietet das Eichsfeld-Klinikum regelmäßig jeden dritten Mittwoch im Monat einen Infoabend an. Der nächste findet am Mittwoch, 17. Mai, 18 Uhr, im Bildungsinstitut im Gebäude des Klinikums in Heiligenstadt statt.

Es können Fragen direkt von der Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, Gudrun König, vom Chefarzt der Pädiatrie, Oliver Möller, sowie von einer Hebamme des Kreißsaals beantwortet werden. Auch der Kreißsaal wird besichtigt, und die werdenden Eltern erhalten zahlreiche Informationen rund um das Thema Geburt im Eichsfeld-Klinikum. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Fragen zur Geburtsklinik können über Telefon: 03606/762260 gestellt werden.