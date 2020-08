Wer kennt diesen Pilz

Unser Leser Hermann Brodhun hat in seinem Garten einen Pilz gefunden der ihn neugierig gemacht hat. Er geht selber gerne in die Pilze und kennt auch viele Sorten, aber so einen habe er noch nie gesehen. Auch die Recherche im Pilzbuch und im Internet hat ihn nicht weiter gebracht. Nun bittet er unsere Leser um Hilfe. Vielleicht kennt jemand diesen Pilz und kann Tipps geben, ob er genießbar ist und an welcher Stelle diese eigentümlichen Objekte noch wachsen. Hermann Brodhun hat den fast schwarzen Pilz auf einer Wiese im Garten gefunden. Etwa acht solcher Pilze standen beieinander. Der korallenähnliche Pilz hat einen kurzen Stiel und sehr festes Fruchtfleisch. Hinweise senden Sie bitte per E-Mail an eichsfeld@thueringer-allgemeine.de.