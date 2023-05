Werksausschuss eines Eigenbetriebes der Stadt Leinefelde-Worbis tagt öffentlich

Im Rathaus Wasserturm in Leinefelde tagt der Werksausschuss des Eigenbetriebes „Kommunale Liegenschaftsverwaltung“.

Leinefelde-Worbis. Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Leinefelde-Worbis können sich mit Fragen an den Werkleitung des Eigenbetriebes „Kommunale Liegenschaftsverwaltung“ wenden. Die öffentliche Sitzung ist am 17. Mai.

Die Feststellung des Jahresabschlussberichtes für das Jahr 2021 für den städtischen Eigenbetrieb „Kommunale Liegenschaftsverwaltung“ steht bei der nächsten öffentlichen Sitzung des Werksausschusses auf der Tagesordnung. Zu dieser wird am Mittwoch, 17. Mai, 15 Uhr, in den großen Sitzungssaal des Rathauses Wasserturm in der Leinefelder Bahnhofstraße eingeladen.

Zudem sollen die Mitglieder des Gremiums mit einem Beschluss die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2022 beauftragen.

Neben den Mitteilungen der Werkleitung haben interessierte Bürgerinnen und Bürger laut Mitteilung am Ende der Sitzung die Möglichkeit, sich mit Fragen an die Werkleitung und die Ausschussmitglieder zu wenden.