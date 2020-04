Whiskywelt auf Burg Scharfenstein wieder geöffnet

Der Burgshop und die Whiskywelt sind ab Freitag, 1. Mai, wieder geöffnet. „Zunächst öffnen wir an den Wochenenden und den Feiertagen“, sagt Bernd Ehbrecht, Chef der Whiskywelt auf Burg Scharfenstein. Unter der Einhaltung der Hygienevorschriften, die aufgrund der Corona-Pandemie gelten, seien dann auch wieder Einzelrundgänge durch die Ausstellung möglich. „Geführte Touren werden wir erst wieder ab Juli anbieten, vorausgesetzt, die bestehenden Regelungen werden weiter gelockert“, so Ehbrecht. An Sonn- und Feiertagen ist eine Erkundung auf eigene Faust von 14 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 18 Uhr möglich. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.