Wie eine Wahl ein Leben prägt

„Der 18. März 1990 hat mein Leben gravierend verändert“, sagt der Gernröder Rolf Berend, der neben dem heutigen Landrat Werner Henning und Willibald Böck Kandidat der CDU im Eichsfeld zur ersten freigewählten Volkskammer in der DDR war. Aufregende Zeiten seien es gewesen, in denen es zu Beginn erst einmal hieß, zu lernen und Orientierung zu finden. Denn „wäre die Wende nicht gekommen, wäre ich Lehrer geblieben“, sagt Berend. Dies sei er mit Leib und Seele gewesen. Doch der Eichsfelder sagt auch: „Ich habe es nie bereut.“

Keiner hätte ahnen können, dass die Volkskammer nach sechs Monaten mit dem Beitritt der DDR zum Geltungsbereich der Bundesrepublik ihre Arbeit schon wieder einstellen würde.

Für viele gewählte Abgeordnete sei es damals Neuland gewesen, wie zuvor auch der Wahlkampf. „Das kannten wir nicht. Aus Niedersachsen und Hessen kam Unterstützung“, erinnert sich Berend.

4500 Leute wollen Rita Süssmuth hören

Der Wahlkampf 1990 war kurz: Zum Auftakt am 28. Februar auf dem Heiligenstädter Friedensplatz kam der damalige Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alfred Dregger. Für Berend und die beiden anderen Eichsfelder Kandidaten der Christdemokraten war es eine spannende Zeit und vor allem ein Wahlkampf, „wie man ihn danach nicht wieder erlebt hat“. So kamen am 13. März 1990 rund 4500 Bürger in die Leinefelder Obereichsfeldhalle, um die drei Kandidaten und die damalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth zu erleben. „Die Halle platzte aus allen Nähten. Wir waren überwältigt.“

Am 21. Januar 1990 reihte sich Rolf Berend (Mitte) in die Kofferdemo von Teistungen nach Duderstadt ein. Kurz danach begann die politische Kariere des Gernröders. Foto: Eckhard Jüngel

Eine Besonderheit sei gewesen, dass keine großen Plakate mit Porträtfotos im Eichsfeld zu sehen waren. „Wir wollten nicht, dass unsere Plakate an den Masten hängen, an denen zuvor die von Honecker und Ulbricht hingen“, erzählt der heute 73-jährige Berend. Durch die Unterstützung aus den westlichen Kreisverbänden der CDU war man dennoch gut mit Werbematerial für die vielen Info-Stände und die Veranstaltungen in den Gemeinden ausgerüstet. „Wie warme Semmeln gingen die Kugelschreiber, Aufkleber und Werbeprospekte weg“, erinnert sich Berend.

Helmut Kohls cleverer Schachzug

Die Stärke der CDU sei in der damaligen Zeit schwer einzuschätzen gewesen, denn die Prognosen sahen die SPD vorn. „Erst als Dank des Engagements von Bundeskanzler Helmut Kohl die Allianz für Deutschland gebildet wurde und die Vereinigung gemeinsam in den Wahlkampf zog, wurde an den vermeintlichen erdrutschartigen Sieg der SPD nicht mehr so richtig geglaubt“, weiß es der Gernröder heute noch genau, der es auch als „cleveren Schachzug“ von Kohl beschreibt, die CDU, den Demokratischen Aufbruch und die Deutsche Soziale Union in der Allianz zu vereinen.

Wahlbeteiligung von über 96 Prozent

Und dann kam er, der Tag, an dem die Bürger der DDR erstmals frei wählten. „Während ganz andere Ergebnisse selbst für das Eichsfeld prognostiziert waren, toppte die CDU hier selbst Ergebnisse, die man in der Bundesrepublik nur in Bayern von der CSU kannte. Der Abend war der eigentliche Wendepunkt in meinem Leben.“ Im Altkreis Heiligenstadt, in dem Werner Henning kandidierte, hat laut Berend die CDU 75,7 Prozent Wählerstimmen auf sich vereinigt, und im Altkreis Worbis, hier traten Rolf Berend und Willibald Böck an, kam man auf 74,6 Prozent. „Erfreulich war auch die traumhaft hohe Wahlbeteiligung von 96,51 Prozent im Eichsfeld, die bewies, dass die Eichsfelder hungrig waren nach der neuen Demokratie, nach einem frei gewählten Parlament, nach der Einheit Deutschlands und der D-Mark“, meint Rolf Berend. Die Allianz für Deutschland gewann die Wahl. Ihr Spitzenkandidat Lothar de Maizière bildete nach langen Verhandlungen eine große Koalition mit der SPD und den Liberalen.

Ein Schock in der ersten Sitzung

Nach dem Wahlabend gab es auch am ersten Tag als Volkskammerabgeordneter eine Überraschung, sicherlich nicht nur für Rolf Berend. Mit Herzklopfen sei er mit Werner Henning nach Berlin gefahren. „Ich glaubte zu diesem Zeitpunkt noch fest daran, dass ich sowohl Lehrer in Niederorschel und Gernrode als auch Abgeordneter in Berlin sein könne. Nie dachte ich daran, Berufspolitiker zu werden.“ Denn zu DDR-Zeiten habe die Volkskammer nur etwa drei Mal im Jahr getagt, um „das einstimmig abzusegnen, was Politbüro und ZK der SED beschlossen hatten“. Sie sei nichts anderes gewesen, als ein „demokratisches Feigenblatt“. Für Berend und die vielen anderen neuen Abgeordneten kam alles ganz anders.

„Es war für mich in der Tat ein Schock, als Lothar de Maizière bei der ersten Sitzung verkündete, dass die Volkskammer kein Repräsentationsgremium ist, sondern ein Arbeitsparlament und dass Präsenzpflicht für alle an den Werktagen in jeder Woche gilt“, erinnert sich der Gernröder, der bis heute den gemischten Chor in seiner Heimatgemeinde leitet. Viele Gesetzte bis hin zum Einigungsvertrag, der den Beitritt der DDR mit Wirkung zum 3. Oktober 1990 zur Bundesrepublik regelte, mussten auf den Weg gebracht werden. „Diejenigen, die heute meinen, das hätte ganz anders und vor allem gründlicher angegangen werden müssen, haben von den Handlungszwängen des Jahres 1990 keinerlei Ahnung. Es gab zu diesem Zeitpunkt und dem Einigungsprozedere keine Alternative“, meint Rolf Berend, der nach dem Aus der letzten Volkskammer seine Arbeit als Politiker im Europaparlament fortsetzte.