Wieder BMW X5 gestohlen – Polizei warnt Fahrzeugbesitzer mit Keyless Go Systemen

Beim sogenannten "Keyless go" muss der Fahrzeugschlüssel weder zur Türentriegelung noch zum Starten des Motors ins Schloss eingeführt werden. Es genügt, wenn der Schlüssel in der Hosentasche des Fahrers ist. Das nutzten nun Diebe aus.

Erneut hatten es Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch auf einen BMW X5 abgesehen. Das schwarze Fahrzeug war in Leinefelde im Eichenweg abgestellt. Es ist der vierte Fall in kurzer Zeit.

Erst in der Nacht zu Dienstag verschwand ein BMW X6 in Uder. Am Freitag vergangener Woche wurde in Heilbad Heiligenstadt ein BMW X5 gestohlen. Bei einem weiteren X5 scheiterten die Diebe. Die gestohlenen Fahrzeuge waren mit dem sogenannten Keyless Go System ausgestattet. Die Polizei warnt nun Autobesitzer, die dieses System nutzen, da es sehr anfällig für Diebstähle sei.

Das Schließsystem funktioniert über ein Funksignal, das vom Autoschlüssel ausgestrahlt wird. Autodiebe nutzen dieses Signal, indem sie es abfangen. Mittels Reichweiten- oder Funkstreckenverlängerer verschaffen sich die Täter Zugang zu den Fahrzeugen, ohne im Besitz der Fahrzeugschlüssel zu sein. Fahrzeuge, die mit dem Keyless Go System ausgestattet sind, sollten, wenn möglich, in einer verschlossenen Garage abgestellt werden.

Außerdem sollten die Autoschlüssel nicht in der Nähe der Außenwände des Hauses gelagert werden. Betroffene Fahrzeugbesitzer können zudem spezielle signalgeschützte Taschen oder Aluminiumfolie zur Aufbewahrung der Schlüssel nutzen. Somit wird das Signal abgeschirmt und kann nicht abgefangen werden.

Wer Hinweise zu den Fahrzeugdiebstählen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606 6510 zu melden.

