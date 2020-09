Nach dem Gülleunfall in Oberstein kam es vor allem am Wehr bei Arenshausen zu einem Fischsterben.

Oberstein. Rund 50 Güllebehälter muss das Umweltamt im Landkreis überwachen. Nach dem Gülleunfall in Oberstein hat sich die Leine augenscheinlich erholt.

Wieder klares Wasser in der Leine im Eichsfeld

Die Leine sowie der Vorfluter weisen klares Wasser auf, augenscheinlich gibt es keine Verunreinigungen mehr, heißt es auf Nachfrage aus dem Umweltamt des Landkreises Eichsfeld. Am 6. August waren rund 300.000 Liter Gülle aus einem Güllebecken der Agrargesellschaft in Oberstein, einem Ortsteil von Arenshausen, ausgelaufen. Täglich seien seit dem Gülleunfall Mitarbeiter des Amtes vor Ort gewesen, um den Zustand des Gewässers in Augenschein zu nehmen.