Wiener Flair bei der Neujahrsgala

Wiener Flair breitet sich bei der Neujahrsgala im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt aus Heiligenstadt. Samstag, 11. Januar, erwartet die Gäste um 15.30 Uhr eine Wiener Operettenrevue mit Solisten, Musikern des „Nationaltheaters Brünn“ und Tänzern des „Fernsehballetts Prag“. Geboten werden Meisterwerke der Operettenväter Johann Strauß, Karl Millöcker, Robert Stolz, Franz von Suppé, Jacques Offenbach, Carl Zeller und Vittorio Monti. Mit einer kräftigen Portion „Wiener Schmäh“, schönen Kostümen und großer Begeisterung intonieren die namhaften Vokalisten populäre Stücke wie „Wer uns getraut“, „Komm in die Gondel“, „Ich bin die Christel von der Post“ und „Brüderlein und Schwesterlein“. Die erstklassigen Sopranistinnen Ginger McFerrin und Leonan de Montiel sowie der Tenor Mila Wilden sind allesamt gefeierte Stars an renommierten Häusern in Stockholm, Bologna, Prag, Zürich, Brighton, Innsbruck und Lyon. Auch ein zartes Augenzwinkern darf nicht fehlen beim Pas de deux „Pizzicato Polka“, dem „Kaiserwalzer“, bei „An der schönen blauen Donau“, dem „Can Can“, der „Tritsch-Tratsch-Polka“ und genauso beim „Radetzky-Marsch“. Ein Ballettensemble, welches sich aus Tänzerinnen und Tänzern des Fernsehballetts Prag zusammensetzt, ergänzt mit farbenprächtigen Kostümen diese Operettengala. Eintrittskarten gibt es an der Theaterkasse, Telefon 03606 / 608060) und online unter unter www.eichsfelder-kulturhaus.de.